Джонсон обрисовал перспективу вступления Украины в НАТО Джонсон заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже «близко возможным», передал телеканал Sky News. По его словам, об этом «все знали».

Никогда не было даже близко возможным, что Украина присоединится к НАТО в какое-либо время в обозримом будущем. Все это знали, — сказал Джонсон.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек вместо нынешних 40 тысяч. Столтенберг уточнил, что страны военно-политического блока в том числе создадут склады вооружений и расположат на восточном фланге войска, подготовленные для боевых действий в этом регионе.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.