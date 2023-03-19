Джонсон нашел возможность обелить себя в деле о ковид-вечеринках Telegraph: Джонсон готовит сенсационные данные о невиновности в деле о ковид-вечеринках

Фото: Boris Johnson/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается обнародовать доказательства своей невиновности в деле о вечеринках во время пандемии коронавируса, сообщает издание Telegraph. По данным его источника, это будут «сенсационные» материалы.

Борис Джонсон готовится обнародовать «сенсационные» доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что среди доказательств будут представлены сообщения советников бывшего премьера, уверявших его, что во время вечеринок антиковидные правила не нарушались.

Он сказал парламенту то, что считал правдой на тот момент. Есть документальные свидетельства, которые покажут, что ему посоветовали сказать то, что он сказал, — рассказал собеседник издания.

Ранее газета The Times сообщила, что Борис Джонсон подготовил список кандидатов на получение пэрства и других почетных званий Соединенного Королевства, куда вошел его отец, Стэнли Джонсон. Отмечается, что Джонсон выдвинул около 100 человек. Это больше, чем у Терезы Мэй, которая указала в перечне 60 лиц, и Дэвида Кэмерона, который включил в список 62 человека.