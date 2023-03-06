Борис Джонсон захотел сделать отца рыцарем The Times: бывший премьер Британии Джонсон представил отца на получение рыцарского титула

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил список кандидатов на получение пэрства и других почетных званий Соединенного Королевства, куда вошел его отец, Стэнли Джонсон, сообщает газета The Times. Отмечается, что Джонсон выдвинул около 100 человек. Это больше, чем у Терезы Мэй, которая указала в перечне 60 лиц, и Дэвида Кэмерона, который включил в список 62 человека.

Экс-премьер имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий тех, кого сочтет достойными. Джонсон выдвинул около 100 человек. Это больше, чем у его предшественников, — сказано в публикации.

Автор статьи выразил свои сомнения по поводу награждения отца бывшего главы правительства из-за выдвинутых ранее против него обвинений со стороны нескольких женщин. По информации издания, Стэнли Джонсон с 1979 года по 1984 год был депутатом Европарламента.

Ранее бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд заявил, что будущий глава правительства страны не должен отправлять национальную реликвию страны, Скунский камень, известный также как «Камень судьбы», на коронацию короля Великобритании Карла III. На камне, который представляет собой блок песчаника весом 152 килограмма, столетиями короновали шотландских монархов, но в 1296 году он был похищен войсками короля Эдуарда I из Скунского аббатства и использовался в церемонии коронации английских правителей. Он был возвращен в Эдинбург в 1996 году.