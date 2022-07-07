Джонсон назначил новых членов правительства Великобритании Bloomberg: Джонсон начал проводить временные назначения в кабинете министров

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Борис Джонсон начал проводить временные назначения в кабинете министров, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, случаев отказов от временных постов не наблюдается.

Джонсон начинает проводить временные назначения в кабинете министров, люди соглашаются на работу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что до конца дня премьер-министр Великобритании подаст в отставку. Он не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников Консервативной партии. Джонсон продолжит исполнять свои обязанности до избрания нового главы правящей партии в октябре этого года.

В пятерку возможных кандидатов на пост премьера входят министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави.