Двух подростков задержали в Бельгии по подозрению в принадлежности к ИГ

Полиция задержала двух подростков 16 и 17 лет в бельгийском городе Эйпен. Правоохранители утверждают, что молодые люди присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории России организация).
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Ранее координационный орган Бельгии по анализу угроз сообщил, что в стране не будет подниматься уровень террористической угрозы после инцидента в Вене. В то же время в МВД страны отметили, что власти внимательно отслеживают ситуацию и сотрудничают с Австрией.
Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Власти Австрии признали произошедшее терактом. Злоумышленника ликвидировали при задержании. Изначально предполагалось, что нападавших несколько, однако затем следствие пришло к выводу, что убитый террорист действовал в одиночку, передавал NEWS.ru.