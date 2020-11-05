Двух подростков задержали в Бельгии по подозрению в принадлежности к ИГ

https://static.news.ru/photo/d29850a8-1f99-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look press

Полиция задержала двух подростков 16 и 17 лет в бельгийском городе Эйпен. Правоохранители утверждают, что молодые люди присягнули на верность «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории России организация).

Как сообщает телеканал RTBF, задержанные могли планировать нападение на сотрудников полиции. Уточняется, что задержание произошло до теракта в Австрии. На время разбирательства подростки помещены в спецучреждение для несовершеннолетних.

Ранее координационный орган Бельгии по анализу угроз сообщил, что в стране не будет подниматься уровень террористической угрозы после инцидента в Вене. В то же время в МВД страны отметили, что власти внимательно отслеживают ситуацию и сотрудничают с Австрией.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Власти Австрии признали произошедшее терактом. Злоумышленника ликвидировали при задержании. Изначально предполагалось, что нападавших несколько, однако затем следствие пришло к выводу, что убитый террорист действовал в одиночку, передавал NEWS.ru.