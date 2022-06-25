Два человека погибли в результате стрельбы в клубе Осло Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе Осло в Норвегии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в ночном клубе в центре норвежского Осло. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиции норвежской столицы.

Ранее полиция сообщила о стрельбе в ночном клубе Осло. По информации полиции, несколько человек пострадали.

Подтверждена гибель двух человек в результате стрельбы. Есть несколько тяжелораненых, — отмечается в тексте.

Также сообщается о задержании подозреваемого, устроившего стрельбу.

По данным телекомпании NRK, инцидент произошёл в баре London Pub в центре норвежской столицы. По данным СМИ, мужчина начал стрелять и это вызвало панику у посетителей.

Мотивы совершения преступления выясняются.