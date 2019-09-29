https://static.news.ru/photo/d7d83d96-e343-11e9-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Global Look Press

Женщина и ребёнок стали жертвами возгорания, произошедшего в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос. В центре, предназначенном для трёх тысяч человек, размещены порядка 13 тысяч.

29 сентября мигранты подожгли контейнер для жилья, решив, что так их быстрее отправят на континент. Они напали на пожарных, приехавших тушить пламя. Огонь распространился на шесть или семь контейнеров, сообщает Deutsche Welle .

At least two people killed after a fire broke out at a migrant camp on the Greek island of Lesbos pic.twitter.com/YCe6DjEYmq — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 30, 2019

Информацию о гибели двух человек подтвердили в Управлении верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. Там заявили о готовности поддержать всех, кого затронул пожар, а также местные власти.

Ранее папа римский Франциск заявил, что решение острой миграционной проблемы тесно взаимосвязано с судьбой всего человечества. Понтифик призвал не быть равнодушными к судьбам бедных и обездоленных людей, писал News.ru.