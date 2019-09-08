https://static.news.ru/photo/96464128-d29c-11e9-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

В Словакии полиция искала взрывное устройство у дома президента страны Зузаны Чапутовой. Угроза взрыва оказалась ложной.

По информации полиции, неизвестный сообщил о бомбе, заложенной возле дома президента республики под Братиславой. В названном месте кинологи с собаками не нашли взрывного устройства.

Оперативники выяснили, что анонимное сообщение о минировании оставила женщина, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, полиция постоянно получает сообщения о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась.