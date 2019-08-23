В Кривом Роге полицейские провели осмотр на наличие взрывоопасных предметов многоэтажного дома, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.
По данным полиции Кривого Рога, проверка была организована после анонимного звонка о минировании большого количества объектов, в том числе родительского дома украинского лидера. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Как ранее писал News.ru, 23 мая дом родителей украинского лидера Зеленского в Кривом Роге проверяют из-за анонимного сообщения о минировании. Неизвестный по телефону СБУ рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, на вокзале и в гипермаркете.