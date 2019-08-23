https://static.news.ru/photo/98d089be-c561-11e9-ab70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Кривом Роге полицейские провели осмотр на наличие взрывоопасных предметов многоэтажного дома, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

По данным полиции Кривого Рога, проверка была организована после анонимного звонка о минировании большого количества объектов, в том числе родительского дома украинского лидера. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Как ранее писал News.ru, 23 мая дом родителей украинского лидера Зеленского в Кривом Роге проверяют из-за анонимного сообщения о минировании. Неизвестный по телефону СБУ рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, на вокзале и в гипермаркете.