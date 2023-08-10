Дуда считает, что ВСУ не способны вести успешное контрнаступление Президент Польши Дуда: ВСУ не могут сейчас вести успешное контрнаступление

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Украина сейчас не способна вести успешное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post. По его мнению, у Киева недостаточно оружия.

Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ — нет. Скорее всего, у них недостаточно оружия. И мы знаем это, поскольку сейчас они не могут провести решительное контрнаступление против российских войск, — сказал Дуда.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби уже оценивал темпы украинского контрнаступления как слишком медленные. По его словам, ВСУ сталкиваются с усиленными оборонительными линиями и минными полями, поэтому задачи усложняются в разы.

Ранее CNN сообщил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, поэтому возникает все больше вопросов относительно целесообразности поддержки Украины со стороны США. Ситуацию, как сообщил телеканал, усугубляют предстоящие выборы в стране.

11 июля Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения. Шойгу также заявил, что за время контрнаступления ВСУ уже было уничтожено 1244 украинских танка и других боевых машин.