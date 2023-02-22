Дуда рассказал, о чем попросил Байдена Дуда попросил Байдена перебросить в Польшу вооружения США

Президент Польши Анджей Дуда предложил разместить на территории своей страны вооружение США, обратившись с такой просьбой к американскому коллеге Джо Байдену. Польский лидер сообщил телеканалу TVN, что хозяин Белого дома «с большим вниманием» отнесся к его идее. Дуда подчеркнул, что военные Соединенных Штатов уже присутствуют в Польше в рамках двух форматов, один из которых предусмотрен членством в НАТО, а второй — двусторонним договором между Варшавой и Вашингтоном.

В рамках этого, второго [формата] я обратился к Байдену с просьбой, чтобы армия США переместила в созданные для этих целей на территории Польши места свою военную технику и оружие для усиления потенциала американского присутствия. Это мое предложение было принято с большим вниманием, — сказал Дуда.

Байден 22 февраля завершил свой визит в Польшу, где провел переговоры с Дудой. Двумя днями ранее президент США прибыл в город Жежув на поезде с Украины, которую посетил с необъявленным визитом.

В ходе совместной пресс-конференции с Байденом президент Польши оговорился, поблагодарив за героизм российских военных, которых перепутал с украинскими. Польский политолог Матеуш Пискорский не исключил, что в словах Дуды могла быть не просто оговорка, а «скрытая пророссийская колонна».