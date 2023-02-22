Польский президент оговорился, поблагодарив российских солдат за героизм Польский президент Дуда оговорился и поблагодарил российских солдат за героизм

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда оговорился, произнося речь перед выступлением лидера США Джо Байдена в Варшаве. Он поблагодарил российских солдат за героизм вместо украинских, сообщает EADaily. Видео с оговоркой Дуды активно распространяется в польском сегменте социальных сетей.

Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром! — заявил польский президент.

В социальных сетях пользователи начинают задаваться вопросом, не была ли эта оговорка готовностью президента «переобуться» и поддерживать Россию, если понадобится. Польский политолог Матеуш Пискорский в своем Telegram-канале нашел несколько причин, из-за которых Дуда мог так ошибиться.

Дуда сегодня сказал что-то о «героизме русских солдат» перед речью «лидера свободного мира». Оговорка по Фрейду, или, может быть, «скрытая пророссийская колонна»? А может быть, стресс, ведь, в конце концов, начальник приехал из-за океана, — написал политолог.

Ранее в интернете появились кадры встречи Байдена и Дуды в городе Жешув. Польский президент встретил лидера США у его кортежа.