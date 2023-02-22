Президент Польши Анджей Дуда оговорился, произнося речь перед выступлением лидера США Джо Байдена в Варшаве. Он поблагодарил российских солдат за героизм вместо украинских, сообщает EADaily. Видео с оговоркой Дуды активно распространяется в польском сегменте социальных сетей.
Украина не пала по сей день благодаря героизму защитников Украины, героизму российских солдат, а также благодаря поддержке, оказанной Украине свободным миром! — заявил польский президент.
В социальных сетях пользователи начинают задаваться вопросом, не была ли эта оговорка готовностью президента «переобуться» и поддерживать Россию, если понадобится. Польский политолог Матеуш Пискорский в своем Telegram-канале нашел несколько причин, из-за которых Дуда мог так ошибиться.
Дуда сегодня сказал что-то о «героизме русских солдат» перед речью «лидера свободного мира». Оговорка по Фрейду, или, может быть, «скрытая пророссийская колонна»? А может быть, стресс, ведь, в конце концов, начальник приехал из-за океана, — написал политолог.
Ранее в интернете появились кадры встречи Байдена и Дуды в городе Жешув. Польский президент встретил лидера США у его кортежа.