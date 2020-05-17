Опрос: Дуда не выиграет в первом туре из-за смены кандидата от оппозиции

https://static.news.ru/photo/f9b1a1dc-9824-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lidia Mukhamadeeva/Global Look Press

Смена кандидата от оппозиции на выборах президента Польши говорит о том, что действующий лидер Анджей Дуда не выиграет в первом туре. Об этом свидетельствуют данные опроса лаборатории IBRiS.

Ранее соцопросы показывали, что Дуда имеет более 50% поддержки. После этого партия оппозиции «Гражданская коалиция» приняла решение сменить кандидата на мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Дуда опережает своих оппонентов, но потерял 6,5 пункта по сравнению с прошлым опросом — его поддерживают 43,2% респондентов.

11 мая NEWS.ru писал, что действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами в стране, которые должны пройти до 6 августа.