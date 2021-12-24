ДТП с участием 50 автомобилей произошло в ФРГ

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За полную вакцинацию от коронавируса в период между рождественскими и новогодними праздниками первые 500 тысяч граждан Словакии в возрасте от 60 лет и старше получат денежное вознаграждение в размере €200–300. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минфина Словакии Игорь Матович, сообщает РИА Новости..

Соответствующий закон 10 декабря подписала президент страны Зузана Чапутова. В документе сказано, что граждане в возрасте 60 лет и старше, сделавшие три прививки, будут поощрены €200. В случае получения третьей...