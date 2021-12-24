ДТП с участием 50 автомобилей произошло в ФРГ

ДТП с участием 50 автомобилей произошло в ФРГДТП с участием 50 автомобилей произошло в ФРГ из-за ледяного дождя
В Германии произошло ДТП с участием порядка 50 автомобилей. Причиной происшествия стал ледяной дождь. Об этом сообщает газета Bild.
Проблема в том, что во всей Верхней Франконии шёл ледяной дождь. Даже коллеги испытывали трудности, когда добирались до места аварии, —
объяснилив полиции.
По имеющимся данным, авария произошла близ города Амберг, федеральная земля Бавария. Несколько человек получили травмы. Автобан № 6 оказался полностью закрыт в двух направлениях.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы на пересечении Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом столкнулись более 10 машин.