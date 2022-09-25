Дроны-камикадзе уничтожили штаб ВСУ «Юг» в Одессе

Утром 25 сентября, предположительно, беспилотники иранского производства Shahed-136 («Герань-2») атаковали здание командования ВСУ «Юг» в Одессе, передает издание «Правда.ру» со ссылкой на оперативное командование штаба. По данным очевидцев, удары были нанесены тремя дронами по объектам ВСУ.

Информация об ударе поступила от очевидцев, позднее в одесских группах в социальных сетях распространилось видео попадания в здание.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные нанесли удары по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив цеха, где производился ремонт военной техники ВСУ. ВС России также нанесли удары по месту дислокации 59-й мотопехотной бригады армии Украины в Терновке и Андреевке Херсонской области, в результате чего были ликвидированы около 100 вражеских солдат.

19 сентября представители Минобороны опубликовали видео, на котором показано, как десантники предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» бойцы ВДВ ликвидировали подразделение пехоты ВСУ, бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи.