Самолёт футбольного клуба «Шахтёр» из Донецка отправится в Китай, чтобы помочь эвакуировать оставшихся на территории страны украинцев. Данную информацию в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор команды Сергей Палкин.
Он подчеркнул, что подготовка лайнера для отправки в Китай проходит под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. По словам Палкина, этот процесс является очень сложным. При подготовке самолёта необходимо приложить ряд определённых усилий по сбору документов и согласований.
В нём задействованы различные государственные службы как на Украине, так и в Китае, — приводит «Интерфакс-Украина» слова гендиректора «Шахтёра».
На данный момент власти Украины эвакуировали из Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар, Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.