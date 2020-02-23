https://static.news.ru/photo/e8ad9fc8-564b-11ea-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcshakhtar/twitter.com

Самолёт футбольного клуба «Шахтёр» из Донецка отправится в Китай, чтобы помочь эвакуировать оставшихся на территории страны украинцев. Данную информацию в разговоре с журналистами сообщил генеральный директор команды Сергей Палкин.

Он подчеркнул, что подготовка лайнера для отправки в Китай проходит под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. По словам Палкина, этот процесс является очень сложным. При подготовке самолёта необходимо приложить ряд определённых усилий по сбору документов и согласований.

В нём задействованы различные государственные службы как на Украине, так и в Китае, — приводит «Интерфакс-Украина» слова гендиректора «Шахтёра».

На данный момент власти Украины эвакуировали из Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар, Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.