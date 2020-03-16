https://static.news.ru/photo/822501b6-6761-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcinalegrad.hr

Дома и строительные площадки в хорватском городе Леград, расположенном у границы с Венгрией, начали продавать за одну куну (11 рублей). Запросы на приобретение поступают из всех регионов страны, а также из соседних государств — Боснии и Герцеговины и Словении.

Распродажа домов — одна из многочисленных мер, предпринимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает Hrvatska radiotelevizija. Покупатели домов должны быть моложе 40 лет, сделка обяжет их прожить в городе по меньшей мере 15 лет.

Мэр Леграда Иван Саболич отметил, что уровень безработицы в городе — самый низкий в округе, и власти решили привлечь больше рабочей силы.

Ранее NEWS.ru писал о распродаже по цене в €1 исторических домов в сицилийском Муссомелли. Власти города выставили на продажу более 500 строений. Своих владельцев уже нашли около 100 зданий. Один из них — житель Австралии Марк Копун. Он стал владельцем трёхэтажного коттеджа в историческом центре. Большую часть ремонта австралиец намерен провести самостоятельно.