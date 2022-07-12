ДНР ведет с КНДР переговоры о признании Глава МИД ДНР заявила, что республика ведет диалог о признании со стороны КНДР

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Наталья Никонорова

Донецкие дипломаты ведут диалог с Пхеньяном о признании независимости Донецкой Народной Республики со стороны Северной Кореи, заявила глава МИД республики Наталья Никонорова. По ее словам, которые приводит ТАСС, частично признанная республика также надеется в скором времени установить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.

Насчет Корейской Народно-Демократической Республики. У нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве Син Хон Чхолем, мы ведем диалог по этому вопросу, — заявила Никонорова.

29 июня сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами. По его словам, в особенности это относится к дружественной Сирии.