Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Акция против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его повторного назначения на пост руководителя ведомства проходит в Киеве у здания офиса президента страны.

Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием «Аваков — чёрт», которую организовали националисты, — передаёт «theБабель». Уточняется, что несколько сотен собравшихся жгут...