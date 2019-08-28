Милиция непризнанной Донецкой народной республики сообщила об обстреле со стороны украинских военных.
По данным местных силовиков, на позициях армейцев присутствовали съёмочные группы журналистов, которые зафиксировали на видеокамеры всю операцию, передаёт
Инцидент произошёл возле населённого пункта Григоровка. В результате был ранен милицейский сотрудник.
Ранее News.ru писал, что 13 августа беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе трижды были обстреляны на востоке Украины, контроль над одним из дронов потерян.