Для сертификации «Северного потока—2» учредили новую компанию

Немецкая компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка трубопровода, об этом говорится на сайте компании. Новая структура будет выполнять роль оператора на этом участке газопровода как независимая организация в соответствии с законом ФРГ.

Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, — говорится в сообщении на сайте.

«Северный поток — 2» представляет собой новый газопровод для экспортных поставок из России в Европу. В настоящее время проект готов к вводу, однако Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора для реорганизации компании в соответствии с законодательством страны. Один из немецких инвесторов строительства «Северного потока — 2» концерн Uniper сообщил, что сертификация трубопровода должна быть завершена летом 2022 года, и выразил надежду на то, что процесс сертификации будет завершён в соответствии со всеми необходимыми условиями.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По мнению политика, ФРГ необходимо сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.