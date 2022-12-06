Директор РСМД: в Европе сейчас могут изъять любые российские активы Директор РСМД Тимофеев: в Европе сейчас могут изъять любые российские активы

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В Европе сейчас могут по политическим мотивам изъять любые российские активы — как замороженные резервы, так и имущество физических и юридических лиц, рассказал журналу «Компания» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, в первую очередь это касается госсобственности, стоимость которой оценивается в десятки миллиардов евро. Эксперт подчеркнул, что пока у ЕС нет правовой основы для передачи активов России Украине, но он считает, что в будущем они появятся, так как в этом есть острая потребность из-за нехватки в Европе средств для поддержки Киева.

Для передачи таких активов Украине у Евросоюза пока нет правовых механизмов. Но я уверен, что такой механизм появится, потому что собственные ресурсы Запада для помощи Украине не бесконечны, — заявил Тимофеев.

Директор РСМД уточнил, что в Европе могут отобрать российские производственные активы, складские помещения, недвижимость и многое другое из принадлежащего госструктурам или госкомпаниям. При этом эксперт уточнил, что в ЕС есть препятствия для конфискаций. Подобные действия европейских стран могут подорвать доверие к ним со стороны инвесторов из Китая и Саудовской Аравии и вызвать ответную конфискацию западных активов в России, пояснил Тимофеев.

25 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что ведомство прорабатывает возможность обменять замороженные за границей активы российских инвесторов на имеющиеся в РФ иностранные. По его словам, для этого нужно выверить объем замороженных активов и получить подтверждения, чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов.