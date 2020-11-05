Дипломаты проверяют наличие россиян среди задержанных из-за теракта в Вене

https://static.news.ru/photo/0bb0363e-1f4b-11eb-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Сотрудники посольства РФ проводит проверку информации о том, что в числе задержанных по делу о теракте в Вене есть российские граждане. Об этом рассказал посол Дмитрий Любинский.

Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет, — цитирует его РИА Новости.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек, и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. По версии следствия, он действовал в одиночку. До теракта мужчина уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В апреле 2019 года он был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), но уже через полгода вышел на свободу досрочно.

Ранее NEWS.ru писал, что по подозрению в причастности к теракту задержаны 14 человек. Начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюрстль заявил, что в их числе есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции и России.