Дипломат Попов: замечание Эрдогана о Путине показало упадок западной элиты

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Замечание Эрдогана, которое было обращено к европейским лидерам, раскрыло их непрофессионализм, что приведет к череде политических отставок, считает бывший советский и российский дипломат Вениамин Попов. Он убежден, что президент Турции давно стал «белой вороной» в НАТО, а политическая элита запада находится в упадке, сообщили в «ПолитРоссии».

В политике Европы сидят не очень подготовленные люди. Замечание Эрдогана говорит о том, что элита не может адекватно оценивать ситуацию. Если бы они чуть-чуть напрягли мозги, то поняли бы: антироссийские санкции ударят по ним самим. Санкции ударили, и теперь элиты не знают, как выйти из тупика. Сейчас у них во всем виноват Путин. Это плохо кончится, — подчеркнул Попов.

Дипломат назвал Эрдогана энергичным политиком, который имеет большое влияние на мировые дела. Как опытный политик, он понимает, что давление, которое оказывает Запад на Россию, приведет Европу в тупик.

Попов уверен, что премьер-министры Италии, Британии, Эстонии и Болгарии ушли в отставку в том числе из-за некомпетентности в сотрудничестве с Путиным. Он не думает, что в отношениях ЕС и России произойдут резкие изменения с уходом старых лидеров. Однако их преемникам будет тяжело искать выход из сложившейся ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политиков Запада в интервью турецкой телекомпании. Он заявил, что предвзятое отношение к Путину их не красит. По мнению турецкого лидера, это не подобает политике.