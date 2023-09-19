«Деятельность сводится к ремонту»: военэксперт об украинских ВПК Военэксперт Дандыкин: Украина может только ремонтировать боевую технику

Фото: МО Украины

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины практически не функционирует, вся его деятельность сводится к ремонту боевой техники, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военэксперт уточнил, что Вооруженные силы России при этом наносят удары по ремонтным базам.

ВПК в целом, судостроительные заводы — все это не функционирует, деятельность сводится к ремонту. И то не всей западной техники: те же танки, судя по всему, не могут быть восстановлены силами Украины, они отвозятся в Польшу, — пояснил военэксперт.

По словам Дандыкина, обстрелы российских регионов производятся из того оружия, которое Украине поставили страны-участницы НАТО. Периодически можно встретить экземпляры, которые остались с советских времен и были переданы ВСУ из стран Варшавского договора. Военэксперт отметил, что обмундирование является частью гуманитарных поставок, которые отправлялись еще до начала специальной военной операции. Оно представляет собой «натовский комплект» со средствами связи, обнаружения и тепловизорами. Аптечки и пайки Украине также поставляют, заключил военный.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил, что Германия выделит Украине новый пакет помощи, которая будет включать в том числе боеприпасы. Всего на этот раз планируется потратить порядка €400 млн.