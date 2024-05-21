Детский писатель задержан по обвинению в домогательствах к девочке News: детский писатель из Австралии обвиняется в домогательствах к девочке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знаменитого детского писателя Оливера Пхоммавана из Сиднея обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке, сообщает News.com.au. Мужчина, по данным следствия, отправлял ребенку фотографии непристойного содержания, втершись в доверие благодаря своей репутации.

Уточняется, что Пхоммаван несколько лет работал учителем начальных классов, а позже сделал карьеру комика и детского писателя. С 2012 года он выпустил 14 книг, которые пользовались популярностью у детей и подростков. Сейчас ведется расследование, в доме у литератора провели обыск.

Ранее жительница Ленинградской области обвинила подругу в растлении 13-летнего сына. Женщины распивали алкогольные напитки, мама мальчика отошла поговорить по телефону, а когда вернулась, увидела интимную сцену между ее сыном и гостьей.

В конце марта в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пострадавшим сейчас 17, 15 и 10 лет.

Кроме того, в Бутырском суде Москвы прошло заседание по делу 82-летнего Виктора Буренкова. Пенсионера обвинили в изнасиловании одного ребенка до 14 лет и растлении другого до 16 лет. Известно, что подсудимый выступал в школах на различных праздниках, его представляли как ветерана Великой Отечественной войны.