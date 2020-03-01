Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Экс-супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.

У Марины был тяжёлый год из-за проблем со здоровьем и развода, и она очень обеспокоена тем, как это переживут дети. Она просто разбита из-за всего этого, — приводит Mirror слова источника.

Другие собеседники издания рассказали, что четверо детей британского премьера пребывают в ярости из-за отношений отца с женщиной, которая моложе его на 24 года. Они уверены, что встречаться с Саймондс Джонсон начал, ещё когда жил с их мамой. На днях политик сообщил детям, что любовница ждёт от него ребёнка.

Как писал NEWS.ru, первенец Саймондс должен появиться на свет в начале лета. Джонсон и Уилер расстались в 2018 году после 25 лет брака из-за неверности политика. В феврале 2020 года им удалось договориться о разделе денежных средств в рамках бракоразводного процесса.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях