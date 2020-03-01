https://static.news.ru/photo/e6ea3088-5c55-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Саймондс и Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Экс-супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер «раздавлена» информацией о помолвке политика и его любовницы Кэрри Саймондс.

У Марины был тяжёлый год из-за проблем со здоровьем и развода, и она очень обеспокоена тем, как это переживут дети. Она просто разбита из-за всего этого, — приводит Mirror слова источника.

Yes! Boris Johnson and Carrie Symonds are expecting their first child together - and are to get married. Some much needed happy news for the country. pic.twitter.com/WGOXJ8lBdJ — Dan Wootton (@danwootton) February 29, 2020

Другие собеседники издания рассказали, что четверо детей британского премьера пребывают в ярости из-за отношений отца с женщиной, которая моложе его на 24 года. Они уверены, что встречаться с Саймондс Джонсон начал, ещё когда жил с их мамой. На днях политик сообщил детям, что любовница ждёт от него ребёнка.

Как писал NEWS.ru, первенец Саймондс должен появиться на свет в начале лета. Джонсон и Уилер расстались в 2018 году после 25 лет брака из-за неверности политика. В феврале 2020 года им удалось договориться о разделе денежных средств в рамках бракоразводного процесса.