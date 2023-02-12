Правительство Австрии подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам, находящимся под санкциями, которые позволят им участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщает AP. Делегаты из 20 стран, включая Францию, Канаду, Великобританию, Польшу и Украину, направили канцлеру Австрии письмо, призвав запретить участие подсанкционных россиян. Представителей США в числе подписавших письмо не оказалось. Американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее заявил, что решение о выдаче виз для россиян должна принимать Австрия.
Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и причастны к преступлениям, которые Россия каждый день совершает в Украине, — говорится в письме.
По мнению 81 делегата, подписавшего документ, названным россиянам нет места в учреждении, которое призвано содействовать «искреннему диалогу» и противодействовать военному конфликту.
Министр иностранных дел Александр Шалленберг поддержал разрешение на въезд в страну для россиян, находящихся под санкциями. По его словам, важно поддерживать открытыми каналы связи с Москвой, несмотря на ее действия.
Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в Вене 23–24 февраля. Как отмечает AP, Россия планирует направить делегацию, в состав которой войдут 15 депутатов, находящихся под санкциями ЕС. Среди них вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Основной темой грядущего заседания ПА ОБСЕ заявлен конфликт на Украине.
Ранее российская делегация не смогла принять участие в осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве 24–26 ноября 2022 года. Причиной стал отказ Польши в выдаче виз. В украинской Раде заявляли, что будут бойкотировать работу ассамблеи, пока из нее не исключат Россию.