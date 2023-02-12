Александр Блинов

Десятки стран призвали Вену не пускать россиян на ПА ОБСЕ, но США не против AP: Австрию подвергли резкой критике за выдачу виз россиянам для участия в ПА ОБСЕ

12 февраля 2023 в 13:09

Фото: Osce.org

Логотип ОБСЕ рядом с главными воротами Хофбурга в Вене