Дерзил Захаровой: чего ждать России от нового президента Латвии Ринкевича Что известно о новом лидере латвийского государства

Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Эдгар Ринкевич

Новым президентом Латвии стал экс-глава МИД Эдгар Ринкевич. В третьем туре голосования сейма он одержал победу над соперником — предпринимателем Улдисом Пиленсом. Ринкевич сменит на посту главы латвийского государства Эгилса Левитса. NEWS.ru рассказывает, что известно о лидере Латвии и его отношении к России.

Чем был известен Ринкевич до избрания президентом

Ринкевич родился 21 сентября 1973 года в Юрмале в Латвийской ССР. Изучал историю и политологию в Латвийском университете, международные отношения в Университете Гронингена (Нидерланды) и государственную стратегию в Университете национальной обороны США.

Карьеру Ринкевич начинал на латвийском радио, где работал обозревателем внешней политики и международных отношений. Позднее работал в Министерстве обороны, в частности был заместителем главы делегации Латвии на переговорах по вступлению в НАТО и возглавлял канцелярию президента Латвии. С 2011 года — министр иностранных дел. В 2014 году Ринкевич совершил каминг-аут, став первым политиком в истории Латвии, который признался в принадлежности ЛГБТ.

В должности главы МИД Ринкевич проявил себя убежденным сторонником евроатлантизма. Против него в Белоруссии расследуется уголовное дело о возбуждении национальной вражды: в мае 2021 года во время чемпионата мира по хоккею в Риге вместе с главой Рижской думы Мартиньшем Стакисом Ринкевич снял государственный флаг Белоруссии и заменил его на бело-красно-белый стяг (символ оппозиции), который Минск позднее запретил.

В январе 2023 года Ринкевич объявил о понижении уровня дипломатических отношений с РФ, объяснив это решение «действиями России на Украине». В ответ Россия выслала латвийского посла Мариса Риекстиньша.

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press Эдгар Ринкевич

Как он шутил над Украиной и пикировался с Захаровой

1 апреля 2023 года Ринкевич в шутку поздравил Украину с вхождением в состав Евросоюза.

«Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС», — написал Ринкевич в Twitter.

Позже министру пришлось удалить свой пост и извиниться перед украинцами. Он признался, что совершил ошибку, и назвал первоапрельскую шутку «неприемлемой». Многие пользователи украинского сегмента Twitter призвали Ринкевича покинуть должность главы МИД.

В январе 2023-го Эдгар Ринкевич заявил, что поражение Москвы должно восстановить «мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям». Представитель российского дипведомства Мария Захарова в ответ заметила, что доклад МИД Латвии, где «разгром России» рассматривается как одно из направлений политики страны, — это «история про нечеловеческую глупость».

В июле Мария Захарова в своём Telegram-канале посоветовала Ринкевичу «найти себе красавца». Комментируя решение ЮНЕСКО признать украинский борщ объектом нематериального культурного наследия, Захарова заявила, что попытка присвоить блюдо наглядно показывает миру, что такое «современный киевский национализм». «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — написал в соцсетях Ринкевич. После чего Захарова напомнила политику о его признании в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша», — написала Захарова.

Как избирали Ринкевича

Министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича на пост президента выдвинула правящая либерально-консервативная партия «Новое Единство». Несмотря на это, потребовалось три тура голосования в сейме, чтобы ее кандидат смог одержать победу. За него в итоге проголосовали 52 депутата из ста.

В ходе выступления Ринкевич заявил, что Латвии нужно готовиться к длительной нестабильности в Европе и мире, поэтому важными задачами страны на ближайшие годы станут укрепление безопасности и защита внешних границ.

«„Снаружи“ в ближайшие годы ничего не изменится, возможны разные повороты в развитии событий даже во внешне стабильных демократических странах, на демократизацию России и резкие изменения ее курса рассчитывать не приходится», — написал он в соцсетях.

По словам Ринкевича, Латвия должна преодолевать разрыв в обществе и повышать устойчивость на основе Конституции. «Отказ от психологического и реального наследия советской оккупации по-прежнему стоит на повестке дня», — добавил Ринкевич.

Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

Как Ринкевич видит свои задачи на посту президента Латвии

Первостепенной задачей на посту президента Ринкевич считает обеспечение безопасности страны, в частности возведение стены на границе России и Латвии.

«Сегодня самый главный вопрос — максимально укрепить безопасность Латвии, укрепить границы страны. К сожалению, из-за бюрократии и различных проволочек строительство восточной границы идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. И в этих вопросах у президента, который также является и руководителем Совета национальной безопасности, есть возможность действовать намного активнее. Это первое и самое главное», — заявил Ринкевич.

По его мнению, политический идеал латвийского народа можно описать термином «сплоченная и единая политическая нация». Он уверен, что этот идеал «реально достижим».

«Это нация, которая базируется на Сатверсме (Конституции. — NEWS.ru), латышском языке, европейских ценностях и понимании того, что государственность Латвии, ее независимость и безопасность — основа всего и общая ответственность», — перечислял Ринкевич.

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press Эдгар Ринкевич

Что еще Ринкевич говорил о России

Одним из способов обеспечить национальную безопасность Ринкевич считает дальнейшее расширение использования латышского языка.

«Сплоченную нацию можно создать лишь тогда, когда нация говорит на одном языке. На государственном, латышском языке», — заявлял Ринкевич.

При этом он считает неоспоримым право латвийских нацменьшинств, в том числе русскоязычных, поддерживать свою культуру. «Также глупо было бы отрицать, что русские композиторы и писатели много дали мировой культуре. Но этот вклад нельзя использовать так, как это делает российская пропаганда для оправдания войны и насилия», — утверждал политик.

В конфликте России и Украины он выступает за всемерную поддержку Киева. «Поддержка Украины и борьба против России — это лакмусовая бумажка для любой лояльности. Отказ от духовного и реального наследства советской оккупации по-прежнему стоит в повестке дня», — говорил новый глава Латвии.

Поддержку Украины он считает непременным качеством настоящего латвийского патриота.

«Если считаешь себя патриотом Латвии, нельзя говорить „о непринятии ничьей стороны“. Мы объединяемся вокруг независимости нашего государства и его безопасности как наивысшей ценности и признаем, что нападение на Украину направлено также и против принципов, на базе которых создана Латвия», — подчеркнул Ринкевич.

На какой срок Ринкевич избран президентом Латвии

Должность президента Латвии является в основном представительской. Глава государства избирается сеймом абсолютным большинством голосов депутатов — 51 из 100. Срок его полномочий — четыре года.

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