Депутаты Верховной рады собрались в ресторане во время карантина

https://static.news.ru/photo/7595e6ee-8b93-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, нарушив карантинные меры.

Как сообщает издание «Страна.ua», народные избранники собрались в ресторане «Монтекки Капулетти». Заведение не принимает посетителей, работая только навынос, но для депутатов Верховной рады было сделано исключение. Они собрались, чтобы отпраздновать открытие рынка земли.

Полицию для проверки вызвал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он проживает в том же доме, где находится ресторан. Когда полиция приехала по вызову, депутаты уже уехали.

По данным СМИ, совладельцем ресторана является зять экс-главы СНБО Александра Турчинова Владимир Белыба.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки на Украине выявили 455 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране число заболевших составляет около 10 тысяч человек.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5727. Всего в мире на 08:00 мск четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 62 565 случаев заражения. Полностью излечились более миллиона человек.