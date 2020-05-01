Депутаты Верховной рады собрались в ресторане во время карантина

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, нарушив карантинные меры.
Как сообщает издание «Страна.ua», народные избранники
Полицию для проверки вызвал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он проживает в том же доме, где находится ресторан. Когда полиция приехала по вызову, депутаты уже уехали.
По данным СМИ, совладельцем ресторана является зять экс-главы СНБО Александра Турчинова Владимир Белыба.
NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки на Украине выявили 455 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране число заболевших составляет около 10 тысяч человек.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5727. Всего в мире на 08:00 мск четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 62 565 случаев заражения. Полностью излечились более миллиона человек.
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