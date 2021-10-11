Депутаты Рады потребовали от прокуратуры проверить офшоры Зеленского

Депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении в связи с публикацией информации об офшорах главы государства Владимира Зеленского. Кроме того, они требуют завести дело о финансировании терроризма государственным Укрэксимбанком. Об этом рассказал сопредседатель фракции Артур Герасимов, говорится на сайте партии Петра Порошенко.

Парламентарии потребовали провести проверку офшоров после публикации «Пандорских архивов».

Мы просим выяснить и чётко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из «Приватбанка», украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов, — подчеркнул Герасимов.

Также депутаты считают, что «то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского» напрямую причастны к финансированию терроризма — выдаче кредитов непризнанной Донецкой народной республике.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» в начале октября. В нём фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Согласно материалам, структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили порядка $40 млн на счета офшорных компаний Зеленского.

Среди фигурантов расследования, помимо Зеленского, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, соратник президента Сербии Александра Вучича Синиша Мали, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, многие другие политики и близкие к ним люди. Кроме того, материалы коснулись и звёзд, у которых нет прямой связи с политикой, в том числе певицы Шакиры, модели Клаудии Шиффер и тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Из россиян в отчёте упоминается гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, возможная знакомая президента Владимира Путина Светлана Кривоногих, сын двоюродного брата главы государства Роман Путин, глава «Сбера» Герман Греф и студенческие друзья Владимира Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин.

Кроме того, в отчёте упоминаются глава администрации президента Антон Вайно, руководитель «Роснано» Сергей Куликов, дочь зампреда правительства Марата Хуснуллина Алина, зять главы МИД России Сергея Лаврова Александр Винокуров, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, муж сестры заммэра Москвы Натальи Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов, отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Яков Чернин, а также несколько бывших депутатов Госдумы и близких к ним людей.