Депутат Верховной Рады назвал МИД Украины «рассадником шизофрении»

Министерство иностранных дел Украины всегда являлось рассадником шизофрении, заявил в эфире местного телеканала депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Таким образом парламентарий отреагировал на высказывание представителей внешнеполитического ведомства о пожаре в одесском Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. По словам Рабиновича, заявление МИД Украины по поводу трагедии является «ненавистническим», оно представляет из себя «предел полуфашистской тупости, наглости и ненависти к людям».
По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении, — заявил депутат в эфире телеканала «112», запись которого доступна на YouTube.
Как ранее писал NEWS.ru, МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию.
В ведомстве отметили, что экстремисты «следовали сценарию российских кураторов». Отмечается, что Дом профсоюзов загорелся не от «коктейлей Молотова», а из-за «внутренних возгораний».
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