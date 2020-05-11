Депутат Верховной Рады назвал МИД Украины «рассадником шизофрении»

https://static.news.ru/photo/3ca8eef8-d4d2-11e9-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины всегда являлось рассадником шизофрении, заявил в эфире местного телеканала депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Таким образом парламентарий отреагировал на высказывание представителей внешнеполитического ведомства о пожаре в одесском Доме профсоюзов, который произошёл 2 мая 2014 года. По словам Рабиновича, заявление МИД Украины по поводу трагедии является «ненавистническим», оно представляет из себя «предел полуфашистской тупости, наглости и ненависти к людям».

По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении, — заявил депутат в эфире телеканала «112», запись которого доступна на YouTube.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию.

В ведомстве отметили, что экстремисты «следовали сценарию российских кураторов». Отмечается, что Дом профсоюзов загорелся не от «коктейлей Молотова», а из-за «внутренних возгораний».