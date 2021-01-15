Депутат Верховной рады набросился на коллегу после слов о русском языке

https://static.news.ru/photo/f3f637ee-5813-11eb-af26-fa163e074e61_660.jpg Юрий Камельчук Фото: kamelchuk/facebook.com

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на оппонента во время обсуждения языкового закона на Украине.

Депутат VI созыва Кирилл Куликов в эфире одной из программ осудил методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране. Он также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство, — сказал он, сравнив поддержку украинского языка в настоящее время со «слоном в лавке».

Камельчук резко отреагировал на слова Куликова и призвал не сравнивать Украину с лавкой. После этого политики перешли на «ты» и обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга. Во время спора Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим телепередачи.

Есть просто требования рынка. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространённым языком. Сегодня это китайский, арабский, английский и русский, — цитирует РИА Новости Куликова.

Как писал NEWS.ru, сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений на Украине с 16 января не смогут использовать русский язык при обслуживании посетителей. Тех, кто будет пренебрегать новым распоряжением, ждёт денежное наказание. Согласно нововведению, персонал должен начинать разговор с гостем на украинском языке и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке необходимо озвучивать информацию о товарах и услугах. Меню и иные сведения в письменном виде могут дублироваться на других языках.

На Украине языковой закон приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах госвласти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали для частного общения и религиозных обрядов.