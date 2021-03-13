Депутат Рады и замглавы офиса Зеленского обменялись матерными «посылами»

https://static.news.ru/photo/e9b1ceb0-84e1-11eb-a903-96000091f725_660.jpg Александр Дубинский Фото: facebook.com/dubinskyi/

Украинский депутат Александр Дубинский и заместитель главы офиса президента Украины Юрий Костюк повздорили в соцсетях. В пылу спора политики обменялись нецензурными ругательствами.

Дубинский, исключённый из пропрезидентской фракции «Слуга народа» опубликовал в соцсетях фото, на котором снимает со своего автомобиля зелёную плёнку (цвет партии). При этом в комментарии он назвал ошибкой своё вступление в партию.

В ответ на это Костюк призвал парламентария сдать мандат. Кроме того, он усомнился в том, что Дубинский сможет выиграть выборы без поддержки партии.

Депутат послал Костюка с использованием ненормативной лексики, на что тот ответил аналогично. Через некоторое время комментарий был удалён, сообщает «Страна.ua».

Ранее NEWS.ru писал, что депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции «Европейская солидарность» за выступление на русском языке. Парламентарий в своё оправдание заявил, что во время выступления разволновался и не мог донести свою мысль на государственном языке.