Депутат обвинил украинскую прокуратуру в преследовании

Член Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что офис генерального прокурора страны сфальсифицировал результаты судмедэкспертизы по делу о его драке с бывшим военным. По его словам, при помощи этих данных на него оказывали давление.
Он уверен, что соучастниками преступления являются как действующий прокурор Ира Венедиктова, так и её предшественник Руслан Рябошапка со своим помощником Виктором Чумакой,
У нас на руках документ, который подтверждает факт подделки судмедэкспертизы гражданина Михаила Маймана, — подчеркнул он.
Политик отметил, что согласно заключению специалиста по судмедэкспертизе, травмы потерпевшего не могли быть получены таким образом, как это описано в деле.
22 января Кива заявил, что на него напал бывший военный Михаил Майман. При этом издание «Цензор» опубликовало видео, на котором человек, похожий на политика, первым наносит удар. Позднее Майман обратился в полицию и на депутата завели дело.
Ранее NEWS.ru писал, что группа молодых людей на Украине наказала девушку, которая сняла на видео осквернение национального флага. Её заставили извиниться, облить себя зелёнкой и встать на колени.
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