Депутат обвинил украинскую прокуратуру в преследовании

https://static.news.ru/photo/e2432b6a-8f0a-11ea-bf85-fa163e074e61_660.jpg Илья Кива Фото: Олег Федонюк/facebook.com

Член Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что офис генерального прокурора страны сфальсифицировал результаты судмедэкспертизы по делу о его драке с бывшим военным. По его словам, при помощи этих данных на него оказывали давление.

Он уверен, что соучастниками преступления являются как действующий прокурор Ира Венедиктова, так и её предшественник Руслан Рябошапка со своим помощником Виктором Чумакой, говорится в его Telegram-канале.

У нас на руках документ, который подтверждает факт подделки судмедэкспертизы гражданина Михаила Маймана, — подчеркнул он.

Политик отметил, что согласно заключению специалиста по судмедэкспертизе, травмы потерпевшего не могли быть получены таким образом, как это описано в деле.

22 января Кива заявил, что на него напал бывший военный Михаил Майман. При этом издание «Цензор» опубликовало видео, на котором человек, похожий на политика, первым наносит удар. Позднее Майман обратился в полицию и на депутата завели дело.

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