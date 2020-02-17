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Группа активистов в Праге два дня собирает подписи против переименования площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова. Об этом заявил председатель Ассоциации независимых СМИ и бывший президент республиканской полиции Станислав Новотный.

По его словам, к вечеру 16 февраля под петицией подписались 417 человек, сообщает РИА Новости. Инициатива переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами) исходит от приматора (главы) Праги Зденека Гржибы. Он...