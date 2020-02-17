https://static.news.ru/photo/bee50f26-512f-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpgФото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что Польша согласна «лаять» на Россию, не считаясь со здравым смыслом. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о российской угрозе для Европейского союза.
Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой». Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС, — отметил Белик в интервью RT.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам Яцека Чапутовича, восточное пространство Европы организовано одним игроком — Россией. Она, добавил польский министр, доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов. От Москвы исходит угроза странам Прибалтики, Польше, Румынии.