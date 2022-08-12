Депутат ЕП Тоом назвала слабоумным запрет россиянам въезда в Эстонию

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Депутат Европарламента Яна Тоом

Решение властей Эстонии закрыть въезд россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, выглядит слабоумным, заявила депутат Европарламента Яна Тоом, слова которой приводит портал ERR. По ее словам, данное ограничение никак не будет способствовать восстановлению мира на Украине.

Парламентария отметил, что ситуация создается абсурдная, поскольку другие страны Шенгенского соглашения должны принимать граждан России с визами, которые выданы Эстонией.

Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными, — сказала Тоом.

Она добавила, что подобные меры не приведут к разрешению конфликта на Украине и усомнилась в возможности «продавить» запрет на уровне Евросоюза.

Я не думаю, что эту идею можно протолкнуть. Я никак не могу придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове, — заявила парламентарий.

О том, что власти Эстонии хотят закрыть въезд россиянам, в том числе и тем, кто имеет шенгенские визы, накануне сообщил замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, это решение является признаком шовинизма и подобные заявления не останутся без последствий. Он также подчеркнул, что любая дискредитация при выдаче виз, вне зависимости от гражданства, является грубейшим нарушением базовых принципов прав человека, которые указаны в хартии Евросоюза об основных правах.