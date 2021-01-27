Демографы прогнозируют сокращение населения Украины к 2050 году

https://static.news.ru/photo/783f1f16-60b6-11eb-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Население Украины к 2050 году может сократиться до 30 млн человек. Такой прогноз озвучила директор национального Института демографии Элла Либанова.

По её словам, на момент обретения независимости в 1991 году население страны составляло 51,8 млн, а сейчас — почти на четверть меньше.

Если оперировать понятием постоянного населения, то есть учитывать людей, которые менее года находятся за границей, то [сейчас на Украине живут] 38 млн человек, — приводит слова Либановой LIGA.net.

До 2014 года, когда из состава страны был выведен Крым и объявили о независимости Донецкая и Луганская народные республики, демографы прогнозировали на 2050 год 36 млн жителей. Теперь, по словам специалиста, «следует говорить где-то о 29–30 млн».

Она уточнила, что на заработках за рубежом сейчас находится до 3 млн украинских граждан.

Государственная служба статистики Украины в декабре 2020 года сообщила, что численность населения страны на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670 тыс. человек.

В 2023 году должна состояться Всеукраинская перепись населения. Предыдущая — единственная в истории независимой республики — состоялась в 2001 году. Тогда численность проживающих в стране составляла 48 млн 457 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Ранее в ООН сообщили, что население Украины сократится до 38 млн человек к 2030 году.

В сентябре 2020 года, как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр республики Николай Азаров заявил, что каждый год страна терпит большие потери населения. По его словам, за 30 лет независимости украинцев стало меньше на 20 млн человек — с 52 млн их число сократилось до 32 млн.