«Декоративная ширма»: политолог о вероятности вступления Украины в НАТО Политолог Самонкин: НАТО не примет Украину в свой состав

НАТО не примет Украину в свой состав, у государства нет никаких перспектив на вступление в Альянс, считает политолог Юрий Самонкин. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что страны-участницы союза создают «декоративную ширму» единства, которая представляет собой рабочую группу для сотрудничества между Украиной и НАТО.

Ни о какой перспективной интеграции Украины в НАТО говорить не приходится, все это просто декоративная ширма. Сейчас создадут рабочую группу сотрудничества Украины и НАТО и будут показывать ширму, что они действительно едины, помогают Украине, — пояснил эксперт.

По его словам, создаваемая информационная картинка после саммита в Вильнюсе немного изменится, но она не имеет ничего общего ни с современной Украиной, ни с реальностью. Самонкин считает, что НАТО выгодно только поставлять вооружение ВСУ, чтобы вычислить слабые и сильные стороны России.

По его мнению, страны Запада в ходе саммита в Вильнюсе не будут обсуждать членство Украины ни в Евросоюзе, ни в Североатлантическом альянсе. Главной темой станет образование совета Украина — НАТО. Самонкин напомнил, что за девять лет Украина получила только безвизовый въезд в страны ЕС, который теперь «помогает некоторым украинским гражданам бежать от мобилизации».

Эксперт уточнил, что поражение Украины станет решающим условием для НАТО отказать государству во вступлении в Альянс. Политолог пояснил, что жертвовать собой и «натовским контингентом» страны Запада не станут.

Все устали от Зеленского — конечно же для того, чтобы его не обидеть, а показать, что они едины на Западе, они и придумали этот саммит, и под этим саммитом они решали свои внутренние, сугубо корыстные, бюрократические вопросы, — заключил Самонкин.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что выступает против возможного приема Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг Альянса станет ненужной провокацией и приведет к открытой войне с Россией.