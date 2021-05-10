Датский суд приговорил химика из России к трём годам за шпионаж

https://static.news.ru/photo/0668fcda-b22e-11eb-a902-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёный-химик из России Алексей Никифоров был приговорён судом датского города Ольборг к трём годам лишения свободы за шпионаж. 36-летнего гражданина РФ признали виновным в распространении секретных сведений. Кроме того, его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Никифоров свою вину не признаёт. Его адвокат подаст апелляцию на решение суда. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители посольства РФ в Дании, пишет ТАСС.

Никифорова осудили на три года за шпионаж в понедельник, 10 мая. Задержали россиянина в июле прошлого года. С этого периода он находился под стражей. Дания подозревает химика в распространении информации, предоставлений энергетических технологий королевства разведке РФ.

В российском посольстве считают, что арест Никифорова, как и решение суда по его делу, является ошибкой.

Наш соотечественник виновным себя не признаёт. Его адвокат подаст апелляцию на данное решение суда. Посольство России в Дании находится в контакте с Алексеем Никифоровым и оказывает ему необходимое консульское содействие, — заявили в посольстве.

Также ситуацию вокруг химика прокомментировали в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве считают происходящее очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Коршунов разыскивается ФБР по подозрению в сговоре с целью кражи коммерческой информации у авиастроительной компании из США.