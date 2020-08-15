Личные данные почти семи тысяч украинских военных слили в Сеть

Персональные данные нескольких тысяч украинских военных попали в Интернет. Они были слиты в Сеть чат-ботом в Telegram.
Служба безопасности Украины (СБУ) сейчас проверяет, как такое стало возможным.
Чат-бот был замечен в июле. Тогда офис уполномоченного Верховной рады по правам человека направил обращения в СБУ и Национальную полицию. 6 августа Нацполиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Наказание по ней предусматривает до полугода тюрьмы, два года исправительных работ или крупный штраф.
Примерно тогда же были
СБУ уже предупредила разработчика чат-бота в Telegram и техническую службу соцсети о необходимости принять соответствующие меры.
Ранее, как писал NEWS.ru, власти США обнародовали личные данные представителей руководства Гонконга, в том числе номера их паспортов и места проживания. Это произошло из-за того, что указ о применении санкций был выложен в открытый доступ в Интернете.
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