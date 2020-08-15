Личные данные почти семи тысяч украинских военных слили в Сеть

https://static.news.ru/photo/91ffd9d2-df00-11ea-9ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Персональные данные нескольких тысяч украинских военных попали в Интернет. Они были слиты в Сеть чат-ботом в Telegram.

Служба безопасности Украины (СБУ) сейчас проверяет, как такое стало возможным.

Чат-бот был замечен в июле. Тогда офис уполномоченного Верховной рады по правам человека направил обращения в СБУ и Национальную полицию. 6 августа Нацполиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Наказание по ней предусматривает до полугода тюрьмы, два года исправительных работ или крупный штраф.

Примерно тогда же были обнародованы данные об утечке данных 6907 военных — в Интернет «утекли» полные имена, номера воинских частей, а также даты их самовольного оставления части или места службы.

СБУ уже предупредила разработчика чат-бота в Telegram и техническую службу соцсети о необходимости принять соответствующие меры.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти США обнародовали личные данные представителей руководства Гонконга, в том числе номера их паспортов и места проживания. Это произошло из-за того, что указ о применении санкций был выложен в открытый доступ в Интернете.