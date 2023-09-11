Daily Mail: силы ВКС России в восемь раз массивнее ВВС Великобритании

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ВВС Великобритании слабее российской авиации, так как уступают им по количеству воздушной техники в восемь раз, пишет редактор рубрики «Оборона» в издании Daily Mail Марк Николь. Он уточняет, что у королевства имеется 169 истребителей против 1,5 тысячи российских самолетов.

Согласно отчету парламента, парк боевых самолетов ВВС Великобритании настолько мал, что он будет уничтожен, если Британия начнет войну против Владимира Путина. Существует так мало самолетов «Тайфун» и F-35, что флот не сможет выдержать «уровень истощения», который может произойти. У Великобритании всего 169 передовых самолетов против 1500 у России, и после неоднократных сокращений после холодной войны наш флот также меньше, чем у наших европейских союзников, — пишет Николь.

Обозреватель отмечает, что количество истребителей компенсируется их исключительными боевыми возможностями, но вопрос численности остается проблемным. Дефицит боевого потенциала в соответствии с действующей экономической политикой в стране будет сохраняться как минимум до 2030 года.

Согласно анализу Специального комитета обороны, Франция имеет 231 боевой самолет, Германия — 214, Италия — 199. Еще в 1990 году в Великобритании было 463 истребителей.

Ранее российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что Украина может получить до 200 американских истребителей F-16 от своих союзников. Последствия такой помощи Киеву будут оцениваться с учетом трех составляющих — степени подготовки пилотов, наличия системы базирования и средств поражения, указал он.