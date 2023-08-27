Военэксперт рассказал, сколько истребителей F-16 передадут Украине Военный аналитик Коротченко: Запад передаст Украине до 200 истребителей F-16

Фото: US Air Force

Украина может получить до 200 американских истребителей F-16 от своих союзников, заявил ТАСС российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Последствия такой помощи Киеву будут оцениваться с учетом трех условий — подготовки пилотов, системы базирования и средств поражения, указал он.

Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200. Понятно, [что] не все из них будут поставлены, не все из них боеготовые, но три условия — подготовленные пилоты, система базирования и технического обслуживания, аэродромная сеть и средства поражения — они ключевые с точки зрения анализа возможных последствий и ответных действий России на это, — объяснил Коротченко.

Ключевым вопросом при этом является, какие средства поражения получат истребители, добавил эксперт. Здесь важна дальность пуска и номенклатура. По словам Коротченко, если истребители получат ракеты JASSM, то это приведет к значительному росту напряженности.

Я поддерживаю слова [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, который сказал, что мы должны рассматривать F-16 в том числе и как носители тактического ядерного оружия. Поэтому здесь ожидать, когда будут поставки, а потом каким-то образом реагировать — на мой взгляд, это плохая ситуация для нас, — добавил эксперт.

Ранее телеканал NBC заявил о подавленности украинских властей из-за неопределенности со сроками поставок американских истребителей. По данным вещателя, Киев при этом не решается поднимать этот вопрос публично.