В США заявили, что Украина подавлена из-за задержек в поставках F-16 NBC: Украина сбита с толку из-за задержки поставок истребителей F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Власти Украины оказались сбиты с толку и подавлены из-за неопределенности со сроками поставок американских истребителей F-16, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявления украинских чиновников и военных. По их словам, они не решаются поднимать вопрос о передаче самолетов публично, поскольку F-16 — это «чувствительная тема».

Как заявил эксперт по России и старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс, задержка с поставками американских истребителей была вызвана политической блокировкой, а не проблемами с логистикой и обучением пилотов. При этом он подчеркнул, что сейчас отправка F-16 не поможет украинскому контрнаступлению.

Для контрнаступления в этом году уже слишком поздно. Это было бы возможно, если бы коалиция сторонников Украины действовала быстро. Самая большая задержка заключалась не в технических аспектах, таких как логистика, обучение, поддержка, инфраструктура, доставка, а в заранее поставленном политическом блоке, — сказал Джайлс.

Полковник армии США в отставке Джек Джейкобс пообещал, что у F-16 все еще будет возможность показать себя на поле боя. В ближайшее время истребители будут переданы Украине, заверил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 в октябре текущего года. По его словам, обучение будет проходить на базе в штате Аризона.

Бывший военный летчик Герой РФ Сергей Липовой предположил, что ВСУ могут столкнуться с проблемами при обучении выполнению боевых задач на истребителях F-16, которые Киеву обещал поставить Запад. Эксперт уточнил, что все обучение будет идти на английском. Украинских военных за два-три месяца попытаются обучить английскому, но не у всех есть способности к изучению иностранных языков, поэтому процесс передачи истребителей растянется минимум на полгода, добавил он.