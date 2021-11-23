Cупруг Меркель объяснил отказ немцев прививаться от COVID-19

Муж исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель Йоахим Зауэр в интервью газете La Repubblica раскритиковал немцев за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. Он удивился, что только 68% граждан страны сделали прививку от COVID-19. По словам Зауэра, это можно объяснить ленью и самоуверенностью немецкого народа.

Супруг Ангелы Меркель считает, что, отказываясь от вакцинации, часть населения следует личным убеждениям.

Это относится ко всем уровням образования, от высокого до низкого, включая академиков, врачей и учёных. При этом в США уровень вакцинации примерно такой же, но там это можно объяснить губернаторами некоторых штатов, которые сознательно проводят кампании против вакцинации, — заявил Зауэр.

Он добавил, что в той же Италии вакцинированных больше. По мнению мужа Меркель, это может быть связано с последствиями первой волны пандемии в стране.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германию ожидает пятая волна коронавируса, если не будут ускорены темпы вакцинации населения. По его словам, эпидситуация в стране зимой будет зависеть от принятых сегодня мер.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что в связи с распространением «дельта»-штамма коронавируса в течение ближайших месяцев жителям Германии предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть.