CNN: ВСУ все труднее бить по российским целям

Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ становится все тяжелее наносить удары по российским целям, в том числе по складам с боеприпасами, а также по логистическим хабам, передает телеканал CNN со ссылкой на украинских чиновников. По их мнению, это связано с тем, что ВС РФ «учатся на своих ошибках».

Россия продолжит наступательные действия, потому что они не смогли достичь основной цели — полной оккупации Донецкого и Луганского регионов, — заметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Скибицкий.

Он считает, что именно на этих территориях будут сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планы вооруженных сил Украины провести широкое наступление в регионе сорваны. Упредительные действия российских войск не дали шансов украинским войскам прорваться к Азовскому морю, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Рогов добавил, что после провала наступления украинские войска пытаются удержать линию соприкосновения. Для этого в регион стягиваются резервы, в том числе с Донецкого направления, уточнил он.