Cлова Макрона о России взбесили Зеленского Le Monde: призыв Макрона к диалогу с Россией разозлил Зеленского

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывели из себя его украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщила Le Monde. Обозреватель Филипп Рикар указал в своей статье, что высказывание Макрона также покоробило радикальных сторонников Киева в Европе. Автор также отметил, что иногда французское правительство озвучивает свою позицию по Украине в неподходящий момент, перебивая призывы союзников к поддержке.

Любимое дипломатическое выражение Макрона «в то же время» (когда Париж и посылает оружие врагам России, и призывает к диалогу с ней) — это выражение если и обсуждается во Франции, то за ее пределами оно уж точно вызывает непонимание, — пишет Рикар.

Макрон раздражает своих партнеров, когда предлагает им предоставить России гарантии безопасности ради урегулирования конфликта, продолжил автор. Он также напомнил о случае в декабре 2022 года, когда Макрон шокировал украинских чиновников своими словами, что Украину ни в коем случае нельзя пускать в НАТО.

Рикар пришел к выводу, что Макрон видит путь к урегулированию конфликта через переговоры, а не поле боя.

Ранее украинский журналист Руслан Бортник счел нежелание Запада отправлять на Украину истребители «тревожным сигналом» для Зеленского. По мнению автора, это говорит о сломе в политике поставок оружия.