«Чтобы карась не дремал»: оценено будущее Шольца из-за финансового скандала Германист Белов: оппозиция и журналисты продолжат копать под Шольца из-за финансового скандала

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Олаф Шольц

Обвинения в адрес канцлера ФРГ, связанные с банком Варбурга, не сильно повлияют на позиции немецкого лидера, его отставка не произойдет из-за этого скандала, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, данное дело пытались раскрутить в 2021 году, но это не помешало Шольцу стать канцлером. Белов не исключил, что оппозиция и журналисты продолжат копать под политика.

Понятно, что будут копать под него, есть недовольство политиком в правительстве в целом, слухи распространяются о скорой отставке, о распаде коалиции, но на то журналистские щуки в пруду, чтобы карась не дремал. Это будет использоваться, раскручиваться, но на позиции Шольца этот скандал не повлияет. Будет негативное влияние, но не определяющее, — считает Белов.

Он добавил, что в настоящее время финансовый скандал не является главным инструментарием для оппозиции, который нужно разыгрывать. Противники Шольца продолжат давить на него из-за событий на Украине, энергетического кризиса и геополитики в целом.

Скандал вокруг банка Варбурга связан с бывшим соратником Шольца Йоханнесом Карсом. Полиция расследует возможное влияние ведущих политиков социал-демократической партии (СДПГ) на выплату банком налогов. В 2016 году Шольц, будучи мэром Гамбурга, встретился с акционером банка Кристианом Олеариусом. Сразу после этого банк отказался от дополнительных налоговых платежей в размере 47 миллионов евро. Сам канцлер позднее рассказал, что уже не помнит всех деталей, а действующий мэр Питер Ченчер назвал обвинения в финансовых махинациях «совершенно необоснованными».

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что Шольцу грозит отставка после завершения специальной военной операции на Украине. По его мнению, он не является независимой политической фигурой, а подчиняется властям США.