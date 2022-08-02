Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка после завершения специальной военной операции на Украине, заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, он не является независимой политической фигурой, а подчиняется властям США, пишет «360».
Лидер крупнейшей экономики Европы является марионеткой, он будет до конца отстаивать мнение Госдепа, — выразил свое мнение эксперт.
Политолог убежден, что спецоперация завершится успешно, а Шольца вынудят покинуть свой пост, так как его политические решения нанесли ущерб Германии. Действия канцлера уже привели к тому, что российская армия смогла усилить свои позиции по всем фронтам, отметил Михайлов.
Кризис на Украине привел к расколу во мнениях между Восточной и Западной частью ФРГ, сообщили в берлинской газете Der Tagesspiegel. Около 34% восточных немцев убеждены, что их страна тратит слишком много средств на поддержку Украины, а среди западных немцев так думают только 18%. Больше половины жителей запада считают, что Киеву нужно поставлять тяжелое вооружение. С таким мнением солидарны гораздо меньше жителей востока Германии (32%).