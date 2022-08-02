Политолог предсказал отставку Шольца после завершения спецоперации Политолог Михайлов: канцлеру ФРГ Шольцу грозит отставка после завершения спецоперации

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка после завершения специальной военной операции на Украине, заявил политолог Евгений Михайлов. По его мнению, он не является независимой политической фигурой, а подчиняется властям США, пишет «360».

Лидер крупнейшей экономики Европы является марионеткой, он будет до конца отстаивать мнение Госдепа, — выразил свое мнение эксперт.

Политолог убежден, что спецоперация завершится успешно, а Шольца вынудят покинуть свой пост, так как его политические решения нанесли ущерб Германии. Действия канцлера уже привели к тому, что российская армия смогла усилить свои позиции по всем фронтам, отметил Михайлов.

Кризис на Украине привел к расколу во мнениях между Восточной и Западной частью ФРГ, сообщили в берлинской газете Der Tagesspiegel. Около 34% восточных немцев убеждены, что их страна тратит слишком много средств на поддержку Украины, а среди западных немцев так думают только 18%. Больше половины жителей запада считают, что Киеву нужно поставлять тяжелое вооружение. С таким мнением солидарны гораздо меньше жителей востока Германии (32%).