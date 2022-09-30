Член ВГА Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье с утра гремят взрывы Член ВГА Рогов сообщил об ударах по объектам ВСУ в городе Запорожье

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, с утра 30 сентября гремят взрывы и слышна работа ПВО, сообщил в Telegram-канале член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он пояснил, что наносятся высокоточные удары по объектам украинской армии.

Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье, — написал Рогов.

Член ВГА заверил, что удары не угрожают мирному населению, поскольку поражают военные и другие объекты с точностью до нескольких метров. Случаи падения фрагментов ракет на жилые дома Рогов объяснил «неумелыми действиями криворуких ПВОшников Зеленского». По его словам, украинские военные сбивают ракеты над жилыми кварталами, поскольку им безразлична безопасность горожан.

Ранее Рогов сообщил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители устроили акцию протеста, перекрыв трассу. По его словам, украинские власти намеренно мешали людям покидать территорию области, создавая очереди и усиливая проверки документов.

28 сентября он указал, что референдум на подконтрольных Киеву территориях Запорожья планируется провести после того, как они перейдут под контроль России. По его сведениям, Украина контролирует около 27% области.