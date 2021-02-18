Читатели польского СМИ вступились за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f909c782-71e5-11eb-9e80-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum via imago-images.de/Global Look Press

Читатели польского интернет-издания Interia выступили с критикой политики правительства в отношении вакцины «Спутник V» и призвали власти страны начать диалог с Москвой о поставках российского препарата в Польшу для вакцинации населения от коронавируса.

Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А может, договориться с Москвой, производить «Спутник» в Польше и экспортировать его в другие страны? — приводит РИА Новости комментарий одного из жителей Польши.

Один из читателей отметил, что есть вероятность того, что Польша будет получать российскую вакцину через третьи руки — как и российский газ.

Некоторые выразили недовольство политикой русофобии, которая нарушает интересы граждан страны.

Российская прививка не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша её бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию, — утверждает один из читателей издания.

На сегодняшний день Польша использует для вакцинации населения два препарата — Pfizer и Moderna. При этом компания Pfizer сократила поставки, а Moderna задерживает передачу первой партии препарата.

Ранее в РФПИ сообщили о старте третьей фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт», первой прививки от коронавируса, не требующей второго визита в поликлинику.